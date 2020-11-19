Блокбастер «Чудо-женщина: 1984» все-таки выйдет в этом году

Источник материала: Onliner

Супергеройский боевик «Чудо-женщина: 1984» выйдет в мировой прокат уже в декабре — премьера назначена на 16-е число. Об этом сообщает ресурс Variety со ссылкой на студию Warner Bros. Также лента сразу будет доступна подписчикам HBO Max, что довольно необычно.

Дело в том, что около половины кинотеатров в США, на крайне важном рынке для Warner Bros., до сих пор закрыто. Из-за этого успех дорогого блокбастера под вопросом, и студия решила выпустить картину сразу на HBO Max — причем без дополнительной платы для подписчиков.

Большинство громких релизов, запланированных на этот год, уже перенесли на следующий: «Черная вдова», «Не время умирать» (новая часть бондианы), «Дюна». Прощупывание почвы киностудиями на шпионском технотриллере «Довод» от Кристофера Нолана успехом не увенчалось: при бюджете около $200 миллионов картина собрала всего $350 миллионов — это, по сути, провал. После такого остальные фильмы было решено откладывать до более спокойных времен.