|
Блокбастер «Чудо-женщина: 1984» все-таки выйдет в этом году
Источник материала: Onliner
Супергеройский боевик «Чудо-женщина: 1984» выйдет в мировой прокат уже в декабре — премьера назначена на 16-е число. Об этом
Дело в том, что около половины кинотеатров в США, на крайне важном рынке для Warner Bros., до сих пор закрыто. Из-за этого успех дорогого блокбастера под вопросом, и студия решила выпустить картину сразу на HBO Max — причем без дополнительной платы для подписчиков.
Большинство громких релизов, запланированных на этот год, уже перенесли на следующий: «Черная вдова», «Не время умирать» (новая часть бондианы), «Дюна». Прощупывание почвы киностудиями на шпионском технотриллере «Довод» от Кристофера Нолана успехом не увенчалось: при бюджете около $200 миллионов картина
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супергеройский боевик «Чудо-женщина: 1984» выйдет в мировой прокат уже в декабре — премьера назначена на 16-е число. Об этом сообщает ресурс Variety со ссылкой на студию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)