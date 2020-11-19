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На «Коминтерне» произошло ЧП

19.11.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На гомельском ОАО «Коминтерн» произошла нештатная ситуация.

На «Коминтерне» произошло ЧП

Как сообщили в МЧС, накануне утром в здании котельной предприятия произошел взрыв (по определению спасателей — разрыв) парового котла на природном газе.

Как отметили в дежурной части МЧС, в результате ЧП произошло разрушение предохранительных клапанов и легкой обмуровки котла, выбиты стекла в девяти окнах котельной.

Причина разрыва устанавливается.

 
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На гомельском ОАО «Коминтерн» произошла нештатная ситуация.
 
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