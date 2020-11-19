На «Коминтерне» произошло ЧП

На гомельском ОАО «Коминтерн» произошла нештатная ситуация.





Как сообщили в МЧС, накануне утром в здании котельной предприятия произошел взрыв (по определению спасателей — разрыв) парового котла на природном газе.

Как отметили в дежурной части МЧС, в результате ЧП произошло разрушение предохранительных клапанов и легкой обмуровки котла, выбиты стекла в девяти окнах котельной.

Причина разрыва устанавливается.