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На «Коминтерне» произошло ЧП
Источник материала: Навiны
На гомельском ОАО «Коминтерн» произошла нештатная ситуация.
Как сообщили в МЧС, накануне утром в здании котельной предприятия произошел взрыв (по определению спасателей — разрыв) парового котла на природном газе.
Как отметили в дежурной части МЧС, в результате ЧП произошло разрушение предохранительных клапанов и легкой обмуровки котла, выбиты стекла в девяти окнах котельной.
Причина разрыва устанавливается.
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На гомельском ОАО «Коминтерн» произошла нештатная ситуация.
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