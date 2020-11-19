Ход королевы: Ирина Шейк показала себя без макияжа и удивила фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская модель Ирина Шейк произвела фурор в сети: муза дизайнеров сделала ставку на природную красоту и поучаствовала в фотосессии без макияжа.

Увидеть настоящую Шейк в глянцевых съемках и на подиуме - задача не из легких. Дизайнеры любят подбирать провокационные образы для модели, а визажисты - делать самый яркий макияж. Исключением из правил стала новая фотосессия экс-возлюбленной Брэдли Купера.

Новая, естественная фотосессия Шейк очаровала поклонников: модель не побоялась примерить нехарактерный образ и показать себя без макияжа.

На снимках 34-летняя звезда продемонстрировала не только свою натуральную красоту, но и зимнюю коллекцию одежды от марки Falconeri: уютные кашемировые джемперы, костюмы и свитера.

"Такая нежная, само совершенство"; "Это ход настоящей, бесстрашной королевы"; "Натуральность - ваше все"; "Всегда ходи без макияжа", - прокомментировали фолловеры.

Шейк часто признается, что в вопросах стиля прислушивается к своей маленькой дочке. Трехлетняя Лея любит критиковать образы мамы и подбирать наряды для прогулок по городу. Напомним, что недавно осенний образ Шейк на прогулке с дочерью вдохновил фанатов.

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