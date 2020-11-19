Вызываете скорую – приезжает Принц: как в Минске живет темнокожий доктор

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Осей Сарпон на ПМЖ в Беларуси больше десяти лет, сегодня ему 38. Он полюбил нашу страну за то, что здесь добрые люди. А еще здесь проще и дешевле было получить образование медика, чем в Гане, откуда Принц родом. С детства хотел стать врачом и спасать людей, а его мама помогла осуществить мечту, финансово и морально

"Я выбрал Беларусь, потому что мой школьный друг здесь учился, он сейчас гинеколог дома. Это он пригласил меня сюда. Он сказал, что здесь хорошо и чисто. Я думал, что есть страна Россия и Украина, а Беларусь я не знал" - рассказывает Принц.

Мужчина приехал в Минск в ноябре 2009 и не знал, что его здесь ждет. Но несмотря на то, что привык к экваториальному климату Ганы, снег ему понравился, впервые он увидел его здесь и был очень рад - ловил "белых мух" и пробовал на вкус.

В бригаде скорой он работает врачом второй год, до этого трудился в двадцатой поликлинике. Принц сравнивает прошлую и нынешнюю работу и отмечает – выписывать направление на анализ крови и рецепты бабушкам ему не интересно.

"Здесь экстренные ситуации, все по-разному. Мы спасаем людей. Если мы хорошо помогаем - человек будет жить, если плохо – человек умрет. Для меня это удовольствие, деньги не важны", - добавляет врач.

Принц – старший сын, в Гане у него осталась пожилая мама, сестра и брат. Они очень гордятся, что Осей стал настоящим врачом и получил образование в Беларуси. Потому что медицина в Гане оставляет желать лучшего.

"Есть большая разница. Здесь система работает: вы сидите дома, болеете, скорая приедет через 15 минут. У нас в Гане врачей мало: они не работают в поликлинике, вы не увидите врача в скорой помощи, попасть к нему очень тяжело, будешь занимать большие очереди", – рассказывает Принц Осей.

У доктора с экзотической внешностью есть любимая жена-белоруска и две маленьких дочки. Со своей родней из Африки мужчина видится только по скайпу, с мамой созванивается каждые выходные. Переезжать в Гану Принц пока не собирается, но к местной еде до сих пор не привык – готовит себе сам. Но все же любимое блюдо из нашей кухни у темнокожего доктора есть – творожная запеканка со сметаной.

Смотрите на видео, как проходят рабочие дни темнокожего доктора.

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