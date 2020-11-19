С 1 января 2021 года повышаются ставки утильсбора. Какие автомобили подорожают?

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2021 года в Беларуси вырастут ставки утильсбора. Новые ставки утверждены постановлением правительства, которое опубликовано на Национальном правовом портале. Для некоторых категорий транспортных средств повышение окажется значительным. Но белорусам, которые сами ввозят автомобили для личного пользования, пока не о чем беспокоиться: ставки вырастут только для юрлиц.





Ставка утильсбора при покупке автомобиля для личного пользования не изменилась — физлица будут платить 544,5 рубля за авто не старше 3-х лет и 816,7 рубля за авто от 3-х до 7-ми лет вне зависимости от объема двигателя. Такие же ставки применяются к покупателям электромобилей. Причем в случае с «электричками» они одинаковые как для физических, так и для юридических лиц.

От новых ставок больше всего пострадают дилеры, которые ввозят автомобили из-за пределов Таможенного союза. Таковых у нас на рынке немного, но они есть (например, Audi, BMW, некоторые модели Mercedes). Так, для автомобилей с объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см ставка вырастет с 1459,3 рубля до 6115,2 рубля. При объеме двигателя свыше 2000 куб. см., но не более 3000 куб. см. ставка составит 9 652,7 рубля вместо прежних 2 787,8 рубля.





Заместитель председателя БАА Сергей Варивода считает, что новые ставки могут привести к переориентации покупателей: из белорусских автосалонов они поедут в российские.

— Любой сбор, любой налог — это затраты бизнеса, в данном случае, автодилера, ввозящего автомобили. Естественно, они будут включены в цену для конечного потребителя. Поэтому те, кто является почитателями марок, ввозимых из-за пределов Таможенного союза, должны готовиться к подорожанию на размер ставки утильсбора. Второй негативный момент — когда автомобили дорожают у белорусских дилеров, это приводит к переориентации денежных потоков к дилерам других стран, чаще всего России. То есть усиливается финансовая мотивация потребителя из Беларуси поехать и купить автомобиль в России, уплатив символический утильсбор в 544,5 рубля. Второй вариант — в условиях действия 140-го указа (о льготной растаможке — прим. ред.) ввезти автомобиль из-за пределов Таможенного союза. И это сокращает долю дилерских продаж в общем объеме продаж автомобильного рынка.

По мнению эксперта, это приведет к увеличению доходов бюджета по статье «Внешнеэкономическая деятельность» и к сокращению совокупных доходов республиканского бюджета, поскольку выпадающие платежи в бюджет от автодилеров в расчете на один автомобиль существенно превышают поступления в казну от платежей физических лиц.