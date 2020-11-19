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С 1 января 2021 года повышаются ставки утильсбора. Какие автомобили подорожают?
Источник материала: Tut.by
С 1 января 2021 года в Беларуси вырастут ставки утильсбора. Новые ставки утверждены постановлением правительства, которое
Ставка утильсбора при покупке автомобиля для личного пользования не изменилась — физлица будут платить 544,5 рубля за авто не старше 3-х лет и 816,7 рубля за авто от 3-х до 7-ми лет вне зависимости от объема двигателя. Такие же ставки применяются к покупателям электромобилей. Причем в случае с «электричками» они одинаковые как для физических, так и для юридических лиц.
От новых ставок больше всего пострадают дилеры, которые ввозят автомобили из-за пределов Таможенного союза. Таковых у нас на рынке немного, но они есть (например, Audi, BMW, некоторые модели Mercedes). Так, для автомобилей с объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см ставка вырастет с 1459,3 рубля до 6115,2 рубля. При объеме двигателя свыше 2000 куб. см., но не более 3000 куб. см. ставка составит 9 652,7 рубля вместо прежних 2 787,8 рубля.
Заместитель председателя БАА Сергей Варивода считает, что новые ставки могут привести к переориентации покупателей: из белорусских автосалонов они поедут в российские.
— Любой сбор, любой налог — это затраты бизнеса, в данном случае, автодилера, ввозящего автомобили. Естественно, они будут включены в цену для конечного потребителя. Поэтому те, кто является почитателями марок, ввозимых из-за пределов Таможенного союза, должны готовиться к подорожанию на размер ставки утильсбора. Второй негативный момент — когда автомобили дорожают у белорусских дилеров, это приводит к переориентации денежных потоков к дилерам других стран, чаще всего России. То есть усиливается финансовая мотивация потребителя из Беларуси поехать и купить автомобиль в России, уплатив символический утильсбор в 544,5 рубля. Второй вариант — в условиях действия 140-го указа (о льготной растаможке — прим. ред.) ввезти автомобиль из-за пределов Таможенного союза. И это сокращает долю дилерских продаж в общем объеме продаж автомобильного рынка.
По мнению эксперта, это приведет к увеличению доходов бюджета по статье «Внешнеэкономическая деятельность» и к сокращению совокупных доходов республиканского бюджета, поскольку выпадающие платежи в бюджет от автодилеров в расчете на один автомобиль существенно превышают поступления в казну от платежей физических лиц.
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С нового года повышаются ставки утильсбора. Для некоторых категорий транспортных средств они вырастут значительно.
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