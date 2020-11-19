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В Речицком районе грузовик насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе грузовик насмерть сбил женщину,
Трагедия произошла около 07.00 утра 19 ноября. MAN ехал из Речицы в сторону Светлогорска.
По словам водителя грузовика, женщина не переходила дорогу, а шла в полосе.
Она погибла на месте.
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Трагедия произошла в семь утра 19 ноября. MAN ехал из Речицы в сторону Светлогорска.
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