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В Речицком районе грузовик насмерть сбил женщину

19.11.2020 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе грузовик насмерть сбил женщину, сообщает «Ранак».


Трагедия произошла около 07.00 утра 19 ноября. MAN ехал из Речицы в сторону Светлогорска.

По словам водителя грузовика, женщина не переходила дорогу, а шла в полосе.

Она погибла на месте.


 
 
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Трагедия произошла в семь утра 19 ноября. MAN ехал из Речицы в сторону Светлогорска.
 
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