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Сергей Варивода: Иномарки решили притормозить

19.11.2020 11:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Правительство повышает ставки утилизационного сбора на ввозимые из-за пределов Таможенного союза легковые иномарки и семилетние «бэушки»

       В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2020 года № 647 повышение ставок утилизационного сбора произойдет с 1 января 2021 года.

       При этом сохраняются на прежнем уровне ставки утилизационного сбора при ввозе легковых автомобилей физическими лицами независимо от страны ввоза. Неизменными остаются и ставки для юридических лиц, ввозящих легковые автомобили из государств – участников Евразийского экономического союза. Но и то, и другое касается лишь автомобилей «не старше» семи лет.

       Практически не претерпели изменения ставки сбора для новых транспортных средств категорий N1-N3 (грузовые автомобили). При этом для большегрузных грузовых автомобилей категории N3 грузоподъемностью 20-30 тн ставки даже снижены.

       Для всех категорий транспортных средств вводятся повышенные ставки утильсбора для автомобилей старше семи лет. Ставка для таких «бэушек» в 1,5 раза больше ставки для автомобилей, с даты выпуска которых прошло 3-7 лет.

       Избирательное повышение ставок утилизационного сбора на ввозимые из-за пределов Таможенного союза иномарки и сильно подержанные «легковушки» является очередным шагом по защите интересов автопроизводителей ЕАЭС и, в первую очередь, очевидной уступкой российским промышленникам. Дело в том, что ввозимые белорусскими автодилерами иномарки в основном относятся к премиальному сегменту и не составляют большой конкуренции БелДжи. Чего не скажешь об автопроизводителях Российской Федерации, которые массово собирают и «премиум» на своих площадках.

       Не существенно выиграет  местное автопроизводство и от символического увеличения утильсбора для «семилеток».

       Подорожают ли легковые автомобили для потребителя? Очевидно, да, хотя для почитателей различных марок и моделей в разной степени и разные периоды времени. Увеличение цен на ввозимые иномарки произойдет сразу после уплаты автодилерами утилизационного сбора по новым ставкам. Не секрет, что за все в итоге платит потребитель.

       Но любой рынок – штука гибкая, взаимосвязанная в своих отдельных сегментах. Если импортный товар дорожает, то почему бы не поднять цены и на товар отечественный? Так что добавка к инфляции цен на непродовольственные товары обеспечена. Это первое и главное.

       Позволю себе кратенько еще несколько замечаний по принятому правительством решению:

  1. Если повышение ставок утилизационного сбора, как компенсация снижения ставок таможенной пошлины в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией логически объяснимо, то с этой же точки зрения при перемещении товаров (автомобилей) юридическими лицами внутри ЕАЭС утилизационный сбор не должен взиматься. В противном случае возникает барьер, квазипошлина в Едином экономическом пространстве. Однако такой утилизационный сбор предусмотрен. Думаю, на этом настояли Минпром и Минфин.
  2. Кратное увеличение ставки утильсбора при ввозе юридическими лицами автомобилей из-за пределов ЕАЭС и ее сохранение для физических лиц стимулирует переориентацию каналов ввоза автомобилей с соответствующими потерями для бизнеса и бюджета. Новая конфигурация ставок утильсбора с учетом действия Указа № 140 о льготной растаможке для отдельных категорий (инвалиды, малообеспеченные) приведет к дальнейшему сокращению дилерских продаж.
  3. Увеличение ставок утилизационного сбора при ввозе из-за пределов ЕАЭС для белорусских автодилеров приведет к росту мотивации физических лиц приобретать импортные автомобили в автосалонах Российской Федерации.
  4. Новые ставки утильсбора не решают задачу защиты местного автопроизводителя, испытывающего давление не столько со стороны импорта (в основном, премиальные иномарки) и сильно подержанных «бэушек», а со стороны автопроизводителей ЕАЭС и физических лиц, для которых по-прежнему применяются низкие ставки сбора и льготный режим по Указу №140.

       Полагаю, что принятое постановление позволит правительству формально увеличить доходы по статье «Внешнеэкономическая деятельность», однако может привести к размыванию налоговой базы от ввоза и реализации иномарок из-за пределов ЕАЭС в пользу плательщиков с низким уровнем налоговой нагрузки – физических лиц.

 
 
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Правительство повышает ставки утилизационного сбора на ввозимые из-за пределов Таможенного союза легковые иномарки и семилетние «бэушки»
 
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