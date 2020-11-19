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Сергей Варивода: Иномарки решили притормозить
19.11.2020 11:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правительство повышает ставки утилизационного сбора на ввозимые из-за пределов Таможенного союза легковые иномарки и семилетние «бэушки»
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2020 года № 647 повышение ставок утилизационного сбора произойдет с 1 января 2021 года.
При этом сохраняются на прежнем уровне ставки утилизационного сбора при ввозе легковых автомобилей физическими лицами независимо от страны ввоза. Неизменными остаются и ставки для юридических лиц, ввозящих легковые автомобили из государств – участников Евразийского экономического союза. Но и то, и другое касается лишь автомобилей «не старше» семи лет.
Практически не претерпели изменения ставки сбора для новых транспортных средств категорий N1-N3 (грузовые автомобили). При этом для большегрузных грузовых автомобилей категории N3 грузоподъемностью 20-30 тн ставки даже снижены.
Для всех категорий транспортных средств вводятся повышенные ставки утильсбора для автомобилей старше семи лет. Ставка для таких «бэушек» в 1,5 раза больше ставки для автомобилей, с даты выпуска которых прошло 3-7 лет.
Избирательное повышение ставок утилизационного сбора на ввозимые из-за пределов Таможенного союза иномарки и сильно подержанные «легковушки» является очередным шагом по защите интересов автопроизводителей ЕАЭС и, в первую очередь, очевидной уступкой российским промышленникам. Дело в том, что ввозимые белорусскими автодилерами иномарки в основном относятся к премиальному сегменту и не составляют большой конкуренции БелДжи. Чего не скажешь об автопроизводителях Российской Федерации, которые массово собирают и «премиум» на своих площадках.
Не существенно выиграет местное автопроизводство и от символического увеличения утильсбора для «семилеток».
Подорожают ли легковые автомобили для потребителя? Очевидно, да, хотя для почитателей различных марок и моделей в разной степени и разные периоды времени. Увеличение цен на ввозимые иномарки произойдет сразу после уплаты автодилерами утилизационного сбора по новым ставкам. Не секрет, что за все в итоге платит потребитель.
Но любой рынок – штука гибкая, взаимосвязанная в своих отдельных сегментах. Если импортный товар дорожает, то почему бы не поднять цены и на товар отечественный? Так что добавка к инфляции цен на непродовольственные товары обеспечена. Это первое и главное.
Позволю себе кратенько еще несколько замечаний по принятому правительством решению:
Полагаю, что принятое постановление позволит правительству формально увеличить доходы по статье «Внешнеэкономическая деятельность», однако может привести к размыванию налоговой базы от ввоза и реализации иномарок из-за пределов ЕАЭС в пользу плательщиков с низким уровнем налоговой нагрузки – физических лиц.
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Правительство повышает ставки утилизационного сбора на ввозимые из-за пределов Таможенного союза легковые иномарки и семилетние «бэушки»
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