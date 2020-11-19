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Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу

19.11.2020 11:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

После замены трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя первый энергоблок включен в сеть.

Напомним, БелАЭС прекратила выработку электроэнергии на прошлой неделе – потребовалась замена оборудования. Было заявлено, что что на ядерной и радиационной безопасности инцидент не скажется, что временное прекращение поставки предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск» и что все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме.

19 ноября в телеграмм-канале Минэнерго появилось сообщение, что после замены трансформаторов, испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований первый энергоблок снова включен в сеть.

Отмечено, что реактор первого энергоблока сейчас работает на мощности 40% от номинальной. «Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока", - сообщает пресс-служба.

По графику этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока должен начаться в декабре.

 
 
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После замены трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя первый энергоблок включен в сеть.
 
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