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Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу
19.11.2020 11:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ex-press.by
После замены трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя первый энергоблок включен в сеть.
Напомним, БелАЭС прекратила выработку электроэнергии на прошлой неделе – потребовалась замена оборудования. Было заявлено, что что на ядерной и радиационной безопасности инцидент не скажется, что временное прекращение поставки предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск» и что все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме.
19 ноября в
Отмечено, что реактор первого энергоблока сейчас работает на мощности 40% от номинальной. «Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока", - сообщает пресс-служба.
По графику этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока должен начаться в декабре.
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После замены трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя первый энергоблок включен в сеть.
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