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Бюджетникам повышают базовую ставку - смотрим на сколько
Источник материала: Myfin
«Совет министров Республики Беларусь установил для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовую ставку в размере 195 рублей», - сказано в сообщении пресс-службы правительства.
Что в итоге?
Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Базовая ставка в
Беларуси с 1 января 2020 года повысилась
со 180 рублей до 185 рублей. Напомним, что
при начислении зарплаты в бюджетной
сфере теперь основой является не
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 1 января 2021 года базовая ставка для оплаты труда бюджетников увеличится до 195 рублей. Это предусмотрено постановлением правительства от 18 ноября 2020...
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