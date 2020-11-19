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Бюджетникам повышают базовую ставку - смотрим на сколько

19.11.2020 12:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by.

«Совет министров Республики Беларусь установил для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовую ставку в размере 195 рублей», - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Что в итоге?

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2020 года повысилась со 180 рублей до 185 рублей. Напомним, что при начислении зарплаты в бюджетной сфере теперь основой является не ставка первого разряда, как ранее, а базовая тарифная ставка, которая предполагается близкой к бюджету прожиточного минимума.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 1 января 2021 года базовая ставка для оплаты труда бюджетников увеличится до 195 рублей. Это предусмотрено постановлением правительства от 18 ноября 2020...
 
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