Бюджетникам повышают базовую ставку - смотрим на сколько

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«Совет министров Республики Беларусь установил для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовую ставку в размере 195 рублей», - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Что в итоге?

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.