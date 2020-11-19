В России утверждена «дорожная карта» внедрения 5G

Источник материала: АФН

Президиум правительственной комиссии утвердил «дорожную карту» развития 5G в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, переход на технологии 5G является одним из приоритетов цифровизации российской экономики, поскольку он дает основание для качественного роста во многих сферах, передает РБК.

Согласно документу к 2024 году власти планируют развернуть сети 5G с использованием отечественного оборудования не менее чем в десяти городах-миллионниках. Объем капитальных вложений в строительство 5G в России должен составить 152 млрд руб. (к 2030 году — 241,3 млрд руб.), а число абонентов в сетях 5G — 5 млн человек (к 2030-му — 50 млн).

Кроме того, на базе сетей 5G должны запустить 20 проектов в ключевых отраслях экономики. Также одной из целей является достижение Россией восьмого места в международных рейтингах по уровню развития 5G.