ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России утверждена «дорожная карта» внедрения 5G

19.11.2020 12:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президиум правительственной комиссии утвердил «дорожную карту» развития 5G в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, переход на технологии 5G является одним из приоритетов цифровизации российской экономики, поскольку он дает основание для качественного роста во многих сферах, передает РБК.

Согласно документу к 2024 году власти планируют развернуть сети 5G с использованием отечественного оборудования не менее чем в десяти городах-миллионниках. Объем капитальных вложений в строительство 5G в России должен составить 152 млрд руб. (к 2030 году — 241,3 млрд руб.), а число абонентов в сетях 5G — 5 млн человек (к 2030-му — 50 млн).

Кроме того, на базе сетей 5G должны запустить 20 проектов в ключевых отраслях экономики. Также одной из целей является достижение Россией восьмого места в международных рейтингах по уровню развития 5G.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президиум правительственной комиссии утвердил «дорожную карту» развития 5G в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Варивода: Иномарки решили притормозить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика