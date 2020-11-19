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Как в Минских дворах «наводят порядок»

19.11.2020 12:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Жители дворов сообщают, что на работах по «благоустройству» заняты люди в штатском, милиция и люди в черном.

Так, на улице Белинского в Минске 18 ноября в 22 часа начали демонтировать забор вокруг спортивной площадки, пишет TUT.BY.

«С 17 часов снимали ленточки, а в 22 решили демонтировать забор спортивной площадки», - написали читатели.

Помощник Александра Лукашенко по Минску Александр Барсуков заявил, что поступает масса обращений от граждан, которые просят навести порядок. И предупредил, что «время уговоров закончено».

В среду замглавы Мингорисполкома Артем Цуран заявил, что усилия будут сконцентрированы на «территориях, наиболее подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан». Оказалось, что в каждом административном районе определены от трех до шести таких мест.

На этих «местах», по словам Цурана, будет усилена разъяснительная работа, назначены дежурства. За каждой такой территорией закрепят должностных лиц и ответственных за «поддержание порядка».

Какие территории попали в черные списки

По информации TUT.BY, располагающего соответственными документами, в список «неблагонадежных» вошло несколько десятков территорий. Это не только протестные дворы, но и те точки, где выстраиваются цепи солидарности и проходят неформальные концерты. Иногда указаны целые микрорайоны.

Вот некоторые из них:

  • территории рядом с домами № 129-131 на проспекте Дзержинского (тот самый жилой комплекс «Мегаполис»);
  • ЖК «Минск-Мир»;
  • ЖК «Маяк Минска»;
  • ЖК «Каскад»;
  • территории возле домов по Сморговскому тракту, 1, 3 и Червякова, 62 (та самая «Площадь перемен»);
  • дворы домов на Колесникова, 16−20;
  • ЖК «Лебяжий» (придомовая территория на проспекте Победителей, 125-127);
  • территория возле здания городской клинической больницы скорой медицинской помощи;
  • территория фудкорта DВОР;
  • территория возле Парка высоких технологий;
  • сквер на Ангарской;
  • микрорайон Серебрянка;
  • микрорайон Велозавод;
  • микрорайон Лошица;
  • микрорайон Уручье..

О минском дворе Перемен

Напомним, 17 ноября на совещании по внешней политике Лукашенко поручил местным властям разобраться с теми, кто пытается настроить народ против власти, и навести порядок в столице. 

«И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает», -  сообщил Лукашенко.

На этом же совещании он заявил, что при помощи мемориалов на людей хотят оказать «психологическое воздействие на население». Эти точки хотят превратить в места «для гражданской войны», куда придут люди с оружием из-за рубежа и из Беларуси.

Речь шла о «дворе Перемен», где 11 ноября неизвестные в черном задержали 31-летнего Романа Бондаренко, вышедшего из дома, чтобы посмотреть, кто снимает бчб-ленты. Парня избили так, что он, не приходя в сознание, 12 ноября умер.

В СК заявили, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения, а Лукашенко потом повторил это заявление. Врачи больницы скорой помощи в день смерти парня немедленно обнародовали заключение, подтверждающее отсутствие алкоголя в крови Романа Бондаренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители дворов сообщают, что на работах по «благоустройству» заняты люди в штатском, милиция и люди в черном.
 
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