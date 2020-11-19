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Мы хотим так жить? Очереди к тюрьмам из сотен людей
Источник материала: Партизан
Нынешняя беларусская реальность очень сильно напоминает эпоху сталинского террора - с той лишь разницей, что тогда людей "закрывали" на года, а теперь - на сутки. Пока...
По средам у Жодинского территориального центра социального обслуживания населения на улице Советской выстраивается длинная очередь. Здесь принимают передачи для тех, кто был задержан во время акций протеста и сейчас находится в Жодинском СИЗО.
18 ноября только за первые два часа приема передач это смогли сделать около 150 человек, передает
Судя по номерам машин, которые находятся на стоянке рядом, люди приезжают сюда из разных регионов страны.
Возле тюрьмы в Могилеве утром собралось больше 100 человек. Как сообщает Радыё Свабода, люди приехали с передачами для своих родных и близких.
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Нынешняя беларусская реальность очень сильно напоминает эпоху сталинского террора - с той лишь разницей, что тогда людей "закрывали" на года, а теперь - на сутки....
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