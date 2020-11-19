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Мы хотим так жить? Очереди к тюрьмам из сотен людей

19.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нынешняя беларусская реальность очень сильно напоминает эпоху сталинского террора - с той лишь разницей, что тогда людей "закрывали" на года, а теперь - на сутки. Пока...

По средам у Жодинского территориального центра социального обслуживания населения на улице Советской выстраивается длинная очередь. Здесь принимают передачи для тех, кто был задержан во время акций протеста и сейчас находится в Жодинском СИЗО. 

18 ноября только за первые два часа приема передач это смогли сделать около 150 человек, передает ex-press.by



Судя по номерам машин, которые находятся на стоянке рядом, люди приезжают сюда из разных регионов страны. 

Возле тюрьмы в Могилеве утром собралось больше 100 человек. Как сообщает Радыё Свабода, люди приехали с передачами для своих родных и близких. 
 
Теги: Могилев
 
 
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Нынешняя беларусская реальность очень сильно напоминает эпоху сталинского террора - с той лишь разницей, что тогда людей "закрывали" на года, а теперь - на сутки....
 
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