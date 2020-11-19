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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

19.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сильный ветер ожидается на большей части территории Беларуси в предстоящий четверг

"19 ноября утром и днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении на официальном сайте Белгидромета.

Там также опубликована информация о погоде в областных центрах.

Минск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Без осадков.Температура воздуха +8..+10°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Витебск

Облачно с прояснениями. Ночью кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.



Гомель

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру небольшой дождь (вероятность осадков 60-70 %). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Могилев

Облачно с прояснениями. Ночью кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер южный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сильный ветер ожидается на большей части территории Беларуси в предстоящий четверг
 
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