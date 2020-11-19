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Лучшие звериные истории: смотрите на «МИРе» новую программу «Все как у людей»
19.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лучшие звериные истории. На телеканале «МИР» выходит новый проект «Все как у людей». Кандидат биологических наук, режиссер-анималист
«В «засидке» нельзя разговаривать, кашлять и вообще шевелиться».
Нельзя пользоваться спреем от насекомых – запах отпугнет и животных. Ради хорошего кадра Игорь Бышнев может много часов просидеть, не двигаясь. Чтобы заснять рыбного филина, который находится на грани исчезновения, пришлось построить времянку.
По белорусским болотам – пешком. По Курильским островам – на квадроцикле. О том, как все устроено в мире животных, Игорь Бышнев рассказывает с сыновьями Ильей и Никитой. Говорит: работать с родственниками иногда бывает непросто.
Больше 26 лет Игорь Бышнев был автором программы
Здесь нельзя сказать: «Cтоп, не получилось» и снять еще дубль. Особенно сложно с опасными хищниками. Съемки часто проходят с риском для жизни. Гюрза – одна из самых ядовитых змей в мире. Даже опытные охотники становились ее жертвами. Смелая, но осторожная, любит путешествовать – ее можно встретить и высоко в горах, и в мегаполисе.
Они очень похожи на нас, уверен ученый. Например, «красотка-девушка» – это не про человека, а про стрекозу. Так ее назвали из-за стройного тела и больших глаз.
В первом выпуске вы узнаете, почему болота похожи на аптеку. Увидите, как танцуют тетерева и почему они предпочитают свободные отношения. А еще отправитесь в самые глухие места Березинского заповедника, где бурые медведи, как запасливые хозяйки, готовятся к зиме. В общем, все как людей!
Программа «Все как у людей!» будет выходить на канале «МИР» по субботам в 8:20.
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Кандидат биологических наук, режиссер-анималист Игорь Бышнев откроет зрителям тайны животного мира.
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