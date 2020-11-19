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Лучшие звериные истории: смотрите на «МИРе» новую программу «Все как у людей»

19.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие звериные истории. На телеканале «МИР» выходит новый проект «Все как у людей». Кандидат биологических наук, режиссер-анималист Игорь Бышнев откроет зрителям тайны животных. На что готова съемочная группа ради хороших кадров, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

«В «засидке» нельзя разговаривать, кашлять и вообще шевелиться».

Нельзя пользоваться спреем от насекомых – запах отпугнет и животных. Ради хорошего кадра Игорь Бышнев может много часов просидеть, не двигаясь. Чтобы заснять рыбного филина, который находится на грани исчезновения, пришлось построить времянку.

По белорусским болотам – пешком. По Курильским островам – на квадроцикле. О том, как все устроено в мире животных, Игорь Бышнев рассказывает с сыновьями Ильей и Никитой. Говорит: работать с родственниками иногда бывает непросто.

Больше 26 лет Игорь Бышнев был автором программы «Миллион вопросов о природе» и, казалось бы, уже дал ответы на все. Но нет: бобры – садовники водной системы – удивили ученого.

«Первый раз я видел, как бобры лакомятся яблоками. А енотовидная собака ворует эти яблоки у бобров. Такая цепочка: человек выкладывает яблоки, приходят бобры, собаки и все это кушают. У всех животных есть свои особенности необычные, интересные, которые стоит изучить и зачастую позаимствовать», – указал кандидат биологических наук, режиссер-анималист Игорь Бышнев.

Здесь нельзя сказать: «Cтоп, не получилось» и снять еще дубль. Особенно сложно с опасными хищниками. Съемки часто проходят с риском для жизни. Гюрза – одна из самых ядовитых змей в мире. Даже опытные охотники становились ее жертвами. Смелая, но осторожная, любит путешествовать – ее можно встретить и высоко в горах, и в мегаполисе.

«Казалось, что она летит. Она поднимается над землей на высоту полметра, может быть, больше. Когда хвоста не видишь, а только туловище и голова над растительностью, это летающая змея. Это очень красиво», – считает кандидат биологических наук, режиссер-анималист Игорь Бышнев.

Они очень похожи на нас, уверен ученый. Например, «красотка-девушка» – это не про человека, а про стрекозу. Так ее назвали из-за стройного тела и больших глаз.

«Я так думаю, задача нашей передачи еще и та, чтобы те, кто нас смотрит, взяли бы свои камеры, фотоаппараты и пошли в природу, начали тоже снимать. Это было бы самое лучшее, самое замечательное времяпрепровождение. Мы бы открыли вместе новый мир, который нас окружает», – сказал Игорь Бышнев.

В первом выпуске вы узнаете, почему болота похожи на аптеку. Увидите, как танцуют тетерева и почему они предпочитают свободные отношения. А еще отправитесь в самые глухие места Березинского заповедника, где бурые медведи, как запасливые хозяйки, готовятся к зиме. В общем, все как людей!

Программа «Все как у людей!» будет выходить на канале «МИР» по субботам в 8:20.



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Кандидат биологических наук, режиссер-анималист Игорь Бышнев откроет зрителям тайны животного мира.
 
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