Сборная Беларуси проиграла Албании и упустила шанс подняться в лигу B Лиги наций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Албании обыграла команду Беларуси в последнем туре Лиги наций.

Матч прошел в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Счет хозяева открыли на 19-й минуте, отличился нападающий Сокол Чикалеши. Спустя восемь минут Чикалеши оформил дубль, реализовав пенальти. На 35-й минуте нападающий сборной Беларуси Максим Скавыш отыграл один гол. Однако развить успех белорусская команда не смогла и в концовке первого тайма пропустила еще раз – гол на счету Рею Маная.

На 80-й минуте белорусская команда смогла забить второй гол. Автором гола стал полузащитник Макс Эбон. Однако свести матч даже к ничейному исходу сборная Беларуси не смогла.

Итог – 3:2 победа сборной Албании, которая набрала 11 очков, заняла первое место в четвертой группе лиги C и в следующем году выступит в лиге B. Белорусская команда с десятью очками заняла второе место и останется в лиге C.