Совмин: ставки утильсбора для немолодых авто увеличат

Источник материала: Onliner

Сейчас ставки утильсбора имеют градацию по двум общим категориям: отличаются для ТС, с даты выпуска которых прошло не более и свыше 3 лет. Постановление Совмина «добавляет» еще одну категорию — свыше 7 лет. Для немолодых авто платеж будет наиболее крупным.

Сейчас утильсбор для стандартной легковушки с ДВС (ввезена для личных целей, вне зависимости от объема двигателя) составляет: 544,5 рубля для авто до 3 лет; 816,7 рубля для авто старше 3 лет. По новым правилам добавится еще одна ставка. Со следующего года за машину, достигшую 7-летнего возраста, придется заплатить 1225,1 рубля утильсбора.

Платежи за основные категории машин представлены в таблице:





Документ вступает в силу с 1 января 2021 года. C полным текстом можно ознакомиться на pravo.by.