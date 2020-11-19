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Совмин: ставки утильсбора для немолодых авто увеличат

19.11.2020 12:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сейчас ставки утильсбора имеют градацию по двум общим категориям: отличаются для ТС, с даты выпуска которых прошло не более и свыше 3 лет. Постановление Совмина «добавляет» еще одну категорию — свыше 7 лет. Для немолодых авто платеж будет наиболее крупным.

Сейчас утильсбор для стандартной легковушки с ДВС (ввезена для личных целей, вне зависимости от объема двигателя) составляет: 544,5 рубля для авто до 3 лет; 816,7 рубля для авто старше 3 лет. По новым правилам добавится еще одна ставка. Со следующего года за машину, достигшую 7-летнего возраста, придется заплатить 1225,1 рубля утильсбора.

Платежи за основные категории машин представлены в таблице:

Совмин: ставки утильсбора для немолодых авто увеличат

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года. C полным текстом можно ознакомиться на pravo.by.

 
 
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Сейчас ставки утильсбора имеют градацию по двум общим категориям: отличаются для ТС, с даты выпуска которых прошло не более и свыше 3 лет. Постановление Совмина...
 
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