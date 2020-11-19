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Билл Гейтс: бизнес-поездок станет вдвое меньше после пандемии

19.11.2020 12:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бизнес-поездки сократятся более чем на 50%, и более 30% рабочих дней станут проходить вне офисов — такой прогноз сделал Билл Гейтс на конференции NY Times DealBook, передает ресурс Business Insider.

Сооснователь Microsoft считает, что изменения в рабочих процессах необратимы, и после пандемии как раньше уже не будет. Личные бизнес-встречи перестали быть «золотым стандартом», уверен Гейтс. Поездки для деловых переговоров будут пересмотрены, для них понадобятся веские основания.

Однако у перехода на онлайн-созвоны есть, по версии Гейтса, недостаток: невозможность встречи новых людей. Как правило, круг контактов не расширяется, что в бизнес-среде нельзя назвать плюсом.

Ряд крупных компаний (Facebook, Twitter, Slack, Stripe) уже заявили, что сотрудники и после завершения пандемии могут продолжить удаленную работу. Microsoft же планирует использовать гибридную модель: меньше половины недели разрешат работать удаленно, а остальное время — из офиса.

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Бизнес-поездки сократятся более чем на 50%, и более 30% рабочих дней станут проходить вне офисов — такой прогноз сделал Билл Гейтс на конференции NY Times DealBook, передает...
 
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