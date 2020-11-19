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«Защитить права и свободы, честь и достоинство». Педагоги обратились в Минобр
Источник материала: Onliner
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Люди, подписавшиеся под обращением, требуют от профильного ведомства защитить их права и достоинство. Пока же, констатируют авторы, выражение своей позиции в нерабочее время приводит к увольнению педагогов: «На нас оказывается моральное давление со стороны администрации учреждений образования за выражение несогласия с идеологией государства, что нарушает ст. 4 Конституции Республики Беларусь, гарантирующую многообразие идеологий и мнений. Нам говорят, что мы не имеем права работать в государственном учреждении образования, не поддерживая политику и идеологию государства. Но последние месяцы политика государства — это насилие, вранье, беззаконие. Разве может учитель поддерживать такую политику?»
В послании упоминаются и неизвестные в масках, и и преступные приказы, и безнаказанность.
«Многие учителя боятся высказать свое мнение, потерять работу, боятся за учеников, боятся за свою жизнь и жизнь близких, — объясняют авторы нынешнее состояние свое и коллег. — Разве можно плодотворно и творчески работать в страхе? Нет!»
Сформулированы требования к министерству:
Также учителя требуют остановить насилие, освободить политзаключенных, признать выборы президента недействительными и содействовать проведению новых выборов.
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В сети появился текст обращения в Министерство образования, распространяемый среди педагогов. Относительно общего количества работающих учителей в стране там...
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