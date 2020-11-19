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«Защитить права и свободы, честь и достоинство». Педагоги обратились в Минобр

19.11.2020 12:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появился текст обращения в Министерство образования, распространяемый среди педагогов. Относительно общего количества работающих учителей в стране там немного подписей (на утро 19 ноября было 247). Но в контексте многолетней субординации «учитель — государство» письмо несколько ломает шаблон.

Люди, подписавшиеся под обращением, требуют от профильного ведомства защитить их права и достоинство. Пока же, констатируют авторы, выражение своей позиции в нерабочее время приводит к увольнению педагогов: «На нас оказывается моральное давление со стороны администрации учреждений образования за выражение несогласия с идеологией государства, что нарушает ст. 4 Конституции Республики Беларусь, гарантирующую многообразие идеологий и мнений. Нам говорят, что мы не имеем права работать в государственном учреждении образования, не поддерживая политику и идеологию государства. Но последние месяцы политика государства — это насилие, вранье, беззаконие. Разве может учитель поддерживать такую политику?»

В послании упоминаются и неизвестные в масках, и и преступные приказы, и безнаказанность.

«Многие учителя боятся высказать свое мнение, потерять работу, боятся за учеников, боятся за свою жизнь и жизнь близких, — объясняют авторы нынешнее состояние свое и коллег. — Разве можно плодотворно и творчески работать в страхе? Нет!»

Сформулированы требования к министерству:

  1. защищать права и свободы, гарантированные Конституцией Республики Беларусь;
  2. прекратить увольнение и давление на педагогов, открыто высказывающих гражданскую позицию в нерабочее время, а также на руководителей учреждений образования;
  3. восстановить на рабочих местах педагогов, уволенных по политическим причинам;
  4. освободить педагогов, врачей, студентов, спортсменов и других граждан, находящихся в местах лишения свободы за выражение гражданской позиции на мирных акциях протеста.

Также учителя требуют остановить насилие, освободить политзаключенных, признать выборы президента недействительными и содействовать проведению новых выборов.

 
 
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В сети появился текст обращения в Министерство образования, распространяемый среди педагогов. Относительно общего количества работающих учителей в стране там...
 
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