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«Белавиа» возобновляет рейсы в Ларнаку

19.11.2020 12:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила о возобновлении рейсов в Ларнаку (Кипр).

«Белавиа» возобновляет рейсы в Ларнаку
Фото: pixabay.com

Как отмечается, выполнение регулярных пассажирских авиаперевозок будет действовать с 19 декабря по 27 марта.

«Рейсы в Ларнаку будут выполняться один раз в неделю (по субботам)», — сообщили в пресс-службе компании.

В «Белавиа» рекомендуют желающим посетить это государство перед покупкой авиабилета ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.

 
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Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила о возобновлении рейсов в Ларнаку (Кипр).
 
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