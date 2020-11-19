«Белавиа» возобновляет рейсы в Ларнаку

Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила о возобновлении рейсов в Ларнаку (Кипр).



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Как отмечается, выполнение регулярных пассажирских авиаперевозок будет действовать с 19 декабря по 27 марта.

«Рейсы в Ларнаку будут выполняться один раз в неделю (по субботам)», — сообщили в пресс-службе компании.

В «Белавиа» рекомендуют желающим посетить это государство перед покупкой авиабилета ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.