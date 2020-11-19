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Собчак в костюме осла ворвалась на день рождения сына Платона

19.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ксения Собчак рассмешила поклонников: в день рождения сына звезда примерила образ осла из мультфильма "Бременские музыканты".

18 ноября сыну Собчак и актера Максима Виторгана исполнилось четыре года. И хотя пара знаменитостей распалась, а ведущая успела выйти замуж за другого, воспитывать сына они предпочитают мирно и дружно, что доказали на личном празднике малыша.

В сети обсуждают новую публикацию Собчак в Instagram: на праздник сына звезда ворвалась в образе осла с гитарой, шокировав даже самых искушенных фанатов.

"Нет слов"; "А почему не в костюме лошади?"; "Так и ходите теперь"; "Ваш сарказм не знает границ!", - прокомментировали подписчики.

Маленький Платон удивился не меньше подписчиков: на видео видно, как малыш замер при виде мамы, входящей в комнату в необычном аутфите и сказал, что не помнит ее.

Зато образ Собчак точно понравился Максиму Виторгану: актер весело рассмеялся во время выступления бывшей жены. Напомним, что это не первый шокирующий наряд звезды: поклонники до сих пор вспоминают образ Собчак в "богоухульных украшениях".

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию ведущей и смешную реакцию удивленного малыша.
 
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