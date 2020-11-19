Как на подиум: дворник в ярких костюмах дарит хорошее настроение – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Киевский дворник Александр Остапенко решил радовать жителей своего района не только чистыми улицами, но также дарить им позитив на весь день. Мужчина одевается в необычные классические костюмы и говорит приятные слова.

На кадрах Александр в голубом пиджаке с красной бабочкой и в белой шляпе занимается уборкой листьев. Метла у мужчины тоже необычная – ее длина составляет около шести метров, что делает образ еще более интересным. На такую перемену стиля мужчина вдохновился в интернете, просматривая фотографии с выставок, подиумов, а также образами артистов и певцов.

По словам Александра, работа для него – фитнес, оздоровительная программа, позволяющая держать мышцы в тонусе. Прохожие удивляются необычному образу дворника, многие фотографируются, а некоторые даже приносят сладости для внука мужчины. Сам Александр не остается в долгу – в ответ он заряжает всех проходящих мимо позитивом и хорошим настроением.

"Что посеешь, то и пожнешь - знаете, какие плоды. Я этим и занимаюсь: я сею позитив, и чтобы людям было хорошо", - добавляет дворник.

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