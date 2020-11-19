Subaru представила спорткар BRZ второго поколения

Источник материала: Tut.by

Японская компания поделилась подробностями о новом спорткупе BRZ, разработанного совместными усилиями с Toyota — как и в случае с машиной первой генерации, продажи которой начались в 2011 году.





После смены поколений BRZ сохранил образ предшественника, хотя почти все кузовные панели, обвес, радиаторная решетка и светотехника у купе новые. В длину BRZ подрос на 30 мм (до 4264 мм), высота уменьшилась на 10 мм, на символические 5 мм (2575 мм) прибавила колесная база.





Интерьер спорткара также заметно преобразился. В духе времени BRZ обзавелся виртуальными приборами (по центру 7-дюймового экрана красуется крупный тахометр), мультимедиа-система Subaru Starlink — с тачскрином на 8 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. У версий с автоматической коробкой в «базе» предусмотрен фирменный комплекс электронных ассистентов EyeSight.









На смену двухлитровому «атмосфернику» пришла новая 2,4-литровая оппозитная «четверка», причем также безнаддувная — она развивает 228 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Набор 6-ступенчатых коробок не изменился («механика» или «автомат»), а задний дифференциал повышенного трения включен в стандартное оснащение всех версий. Увы, но динамических характеристик в Subaru пока не озвучили, зато в компании обмолвились, что на американском рынке новый BRZ со снаряженной массой «немногим менее 1315 кг» станет самым легким спорткаром с посадочной формулой 2+2.





Также разработчики говорят об усиленном шасси, хотя конструкция принципиально не изменилась (передние стойки McPherson и задняя подвеска на двойных поперечных рычагах).





Как и предшественник, выпускаться новый BRZ будет на японском заводе Subaru в префектуре Гунма, а старт продаж на американском рынке запланирован на осень 2021 года.