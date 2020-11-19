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Чемпионка мира по легкой атлетике поплатилась за гражданскую позицию

19.11.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sb.by

Марине Арзамасовой не помогло даже то, что поставленную подпись под обращением спортсменов к власти она впоследствии отозвала.

Об изменениях в своей жизни спортсменка сообщила в Instagram:  «Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели… Но нервотрепка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели».

Ранее Арзамасова отозвала подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям. В беседе с Tut.by она призналась, что «устала нервничать, бояться и переживать» и что хочет «продолжать жить в этой стране, заниматься спортом либо работать в спортивной сфере». Легкоатлетка призналась, что после обнародования своей позиции с ней   была проведена беседа, в которой ее предупредили о последствиях. «При этом я даже больше чем уверена, что отзыв подписи уже не поможет и я пойду под санкции», - говорила спортсменка. И оказалась права.

 
 
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Марине Арзамасовой не помогло даже то, что поставленную подпись под обращением спортсменов к власти она впоследствии отозвала.
 
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