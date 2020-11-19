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Чемпионка мира по легкой атлетике поплатилась за гражданскую позицию
19.11.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sb.by
Марине Арзамасовой не помогло даже то, что поставленную подпись под обращением спортсменов к власти она впоследствии отозвала.
Об изменениях в своей жизни спортсменка сообщила в
Ранее Арзамасова отозвала подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям. В беседе с Tut.by она призналась, что «устала нервничать, бояться и переживать» и что хочет «продолжать жить в этой стране, заниматься спортом либо работать в спортивной сфере». Легкоатлетка призналась, что после обнародования своей позиции с ней была проведена беседа, в которой ее предупредили о последствиях. «При этом я даже больше чем уверена, что отзыв подписи уже не поможет и я пойду под санкции», - говорила спортсменка. И оказалась права.
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Марине Арзамасовой не помогло даже то, что поставленную подпись под обращением спортсменов к власти она впоследствии отозвала.
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