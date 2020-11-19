ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Минска опубликовали план борьбы с зачатками местного самоуправления

19.11.2020 13:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Мингорисполком опубликовал свое решение о дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории Минска.

Решение было мега оперативно проведено через законодательную ветвь власти и уже доведено до непосредственных исполнителей.

Как сообщалось, решение направлено на пресечение активности граждан в так называемом двором формате и предотвращение функционирования 44 общественных площадок в Минске.

Перечень мест в столице, вызывающих особую ярость у чиновников уже был опубликован в интернете, поэтому интерес могут представлять непосредственно сами мероприятия, которые власти намерены проводить для наведения «порядка».

План включает:

- Проведение мониторинга Интернет-пространства на предмет выявления очагов социальной напряженности
- Изучение ситуации в трудовых коллективах организаций
- Проведение мониторинга по месту жительства граждан, выявление и оперативное разрешение проблемных вопросов жизнедеятельности микрорайонов
- Организация патрулирования территории города членами добровольных дружин
- Организация систематической профилактической работы с участниками неразрешенных массовых мероприятий в трудовых коллективах
- Принятие мер по предотвращению социальной напряженности и укреплению морально-психологического климата на предприятиях
- Проведение семинаров, конференций, круглых столов в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта по обучению принципам, методам и формам работы в сфере профилактики экстремистской деятельности главное управление внутренних дел Мингорисполкома, администрации районов
- Организация дополнительной занятости студенческой молодежи
- Организация работы по популяризации и размещению государственной символики
- Проведение работы по совершенствованию систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, а также подключению объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения, к республиканской системе мониторинга общественной безопасности
- Обеспечение мониторинга вывесок, витрин, билбордов, рекламных щитов и иных конструкций на предмет размещения информации, дискредитирующей государство
- Обеспечение проведения встреч с представителями жилищно-строительных потребительских кооперативов, товариществ собственников с разъяснением правовых последствий проведения несанкционированных акций и действий
- Обеспечение на постоянной основе обследований подвальных, чердачных и технических помещений и мест общего пользования зданий и сооружений на предмет их оборудования исправными запирающими устройствами и содержания в состоянии, исключающем нахождение в них посторонних лиц, а также ограничение доступа посторонних лиц в технические помещения
- Размещение на Интернет-сайтах и информационных стендах учреждений образования информации об ответственности несовершеннолетних и их родителей за совершение правонарушений, в том числе связанных с проведением несанкционированных массовых мероприятий
- Обеспечение мониторинга школьных, родительских, дворовых чатов в целях получения информации о фактах и (или) признаках правонарушений со стороны или в отношении несовершеннолетних, в том числе выявления и реагирования на информацию, содержащую призывы к нарушениям действующего законодательства
- Организация и проведение обучения учащихся культуре поведения в Интернете, в том числе в социальных сетях
- Организация обсуждения в родительских онлайн-сообществах вопросов вхождения подростков в неформальные молодежные группировки, либо причисляющих себя к таковым, склонных к насилию, конфликтам и совершению иных противоправных поступков, посещения несовершеннолетними деструктивных информационных ресурсов, участия их в несанкционированных массовых мероприятиях
- Создание и размещение информации, в том числе тематических видеофильмов (социальных роликов), печатной продукции (листовки, плакаты, брошюры и т.д.) по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия
- Посещение в выходные дни семей, находящиеся в социально опасном положении
- Обеспечение поддержания надлежащего санитарного состояния на территориях административных районов г.Минска.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком опубликовал свое решение о дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двое мінчан сталі фігурантамі крымінальнай справы за "цынічны надпіс" на ходніку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus
19.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика