Власти Минска опубликовали план борьбы с зачатками местного самоуправления

Источник материала: АФН

Мингорисполком опубликовал свое решение о дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории Минска.

Решение было мега оперативно проведено через законодательную ветвь власти и уже доведено до непосредственных исполнителей.

Как сообщалось, решение направлено на пресечение активности граждан в так называемом двором формате и предотвращение функционирования 44 общественных площадок в Минске.

Перечень мест в столице, вызывающих особую ярость у чиновников уже был опубликован в интернете, поэтому интерес могут представлять непосредственно сами мероприятия, которые власти намерены проводить для наведения «порядка».

План включает:

- Проведение мониторинга Интернет-пространства на предмет выявления очагов социальной напряженности

- Изучение ситуации в трудовых коллективах организаций

- Проведение мониторинга по месту жительства граждан, выявление и оперативное разрешение проблемных вопросов жизнедеятельности микрорайонов

- Организация патрулирования территории города членами добровольных дружин

- Организация систематической профилактической работы с участниками неразрешенных массовых мероприятий в трудовых коллективах

- Принятие мер по предотвращению социальной напряженности и укреплению морально-психологического климата на предприятиях

- Проведение семинаров, конференций, круглых столов в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта по обучению принципам, методам и формам работы в сфере профилактики экстремистской деятельности главное управление внутренних дел Мингорисполкома, администрации районов

- Организация дополнительной занятости студенческой молодежи

- Организация работы по популяризации и размещению государственной символики

- Проведение работы по совершенствованию систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, а также подключению объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения, к республиканской системе мониторинга общественной безопасности

- Обеспечение мониторинга вывесок, витрин, билбордов, рекламных щитов и иных конструкций на предмет размещения информации, дискредитирующей государство

- Обеспечение проведения встреч с представителями жилищно-строительных потребительских кооперативов, товариществ собственников с разъяснением правовых последствий проведения несанкционированных акций и действий

- Обеспечение на постоянной основе обследований подвальных, чердачных и технических помещений и мест общего пользования зданий и сооружений на предмет их оборудования исправными запирающими устройствами и содержания в состоянии, исключающем нахождение в них посторонних лиц, а также ограничение доступа посторонних лиц в технические помещения

- Размещение на Интернет-сайтах и информационных стендах учреждений образования информации об ответственности несовершеннолетних и их родителей за совершение правонарушений, в том числе связанных с проведением несанкционированных массовых мероприятий

- Обеспечение мониторинга школьных, родительских, дворовых чатов в целях получения информации о фактах и (или) признаках правонарушений со стороны или в отношении несовершеннолетних, в том числе выявления и реагирования на информацию, содержащую призывы к нарушениям действующего законодательства

- Организация и проведение обучения учащихся культуре поведения в Интернете, в том числе в социальных сетях

- Организация обсуждения в родительских онлайн-сообществах вопросов вхождения подростков в неформальные молодежные группировки, либо причисляющих себя к таковым, склонных к насилию, конфликтам и совершению иных противоправных поступков, посещения несовершеннолетними деструктивных информационных ресурсов, участия их в несанкционированных массовых мероприятиях

- Создание и размещение информации, в том числе тематических видеофильмов (социальных роликов), печатной продукции (листовки, плакаты, брошюры и т.д.) по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия

- Посещение в выходные дни семей, находящиеся в социально опасном положении

- Обеспечение поддержания надлежащего санитарного состояния на территориях административных районов г.Минска.