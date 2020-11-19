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ЕАБР привлек 1,5 млрд юаней для финансирования сделок с Китаем

19.11.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евразийский банк развития в рамках кредита The Export-Import Bank of China привлек 1,5 млрд юаней (около 230 млн долларов США) для финансирования трансграничных сделок между Китаем странами-участницами банка.

Соответствующее соглашение подписано 16 ноября 2020 года. Кредитная линия предоставлена сроком на 5 лет, сообщила пресс-служба банка.

Странами-участницами банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В текущем году ЕАБР разместил 2 выпуска рублевых облигаций общим объемом 15 млрд рублей и 1 выпуск облигаций в национальной валюте Казахстана объемом 40 млрд тенге. В целях финансирования проектной деятельности ЕАБР также привлек финансирование от других кредиторов в совокупном объеме более 110 млн долларов США в эквиваленте.

 
 
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Евразийский банк развития в рамках кредита The Export-Import Bank of China привлек 1,5 млрд юаней (около 230 млн долларов США) для финансирования трансграничных сделок между Китаем...
 
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