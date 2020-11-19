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Лукашенко назначил своего экс-помощника министром культуры

19.11.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко назначил Анатолия Маркевича министром культуры. Ранее Маркевич занимал должность помощника президента - инспектором по Брестской области.

Маркевич в 1994 окончил Брестский государственный педагогический институт, в 2006 - Академию управления.

С 1993 года Маркевич работал учителем, с 1995 года - директором Прудянской базовой школы. В 1998-2002 годах руководил различными школами в Гродненской области.

В 2002 назначен зампредом Кореличского райисполкома. В 2010-2011 годах возглавлял Кореличский районный Совет депутатов. С 2011 по 2019 был председателем Новогрудского райисполкома.

По трудовой биографии очень заметен богатый опыт назначенца в сфере культуры.

 
 
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Лукашенко назначил Анатолия Маркевича министром культуры. Ранее Маркевич занимал должность помощника президента - инспектором по Брестской области.
 
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