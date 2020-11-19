БелАЭС возобновила работу: оборудование заменили

На первом блоке Белорусской АЭС заменили трансформаторы, и он снова включен в сеть.

Станция запущена в работу после замены трансформаторов напряжения и проведения испытаний, измерений и исследований, сообщили в Telegram-канале Министерства энергетики.

Сейчас реактор первого энергоблока работает на мощности 40% от номинальной.

«Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре», - говорится в сообщении.

Напомним, информация о неисправностях на Белорусской АЭС появилась 8 ноября утром. Через несколько дней после энергетического запуска, БелАЭС прекратила выработку энергии, то есть остановилась.

В Минэнерго сообщили, что выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Однако работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту.

По словам руководителя строительства станции Виталия Полянина трансформаторы вышли из строя, потому что были некачественными.

О БелАЭС

Торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что белорусская энергосистема готова обеспечить поставки за рубеж по конкурентным ценам. Но, по его словам, станцию строили «для себя».

Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. Позже к ним подключилась и Латвия.

Страны-соседи очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Так, в Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны: там готовы лишать торговцев электроэнергией лицензий, если выяснится, что они импортируют в Литву электроэнергию из Беларуси после запуска здесь атомной станции.