У режима туго с деньгами: минчанам предлагают самим мыть подъезды и убирать дворы

Документ о том, что отныне ЖЭСы, по распоряжению Лукашенко, отказываются от уборки подъездов и дворов "с целью экономии средств",блогер Мотолько













Мотолько, конечно, не исключает, что этот документ может быть фейковым.





Но с другой стороны, если вы живете в Минске в доме, находящемся на обслуживании ЖЭСа, вспомните, когда последний раз убирали ваш подъезд или двор, если, конечно, не считать "уборкой" войну с нашими флагами, муралами и т.п.?





Кажется, это было, не в этой жизни...





А ведь в связи с COVID ЖЭС-ы обязаны проводить ЕЖЕДНЕВНУЮ обработку ручек, кнопок и перил в каждом подъезде!







