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У режима туго с деньгами: минчанам предлагают самим мыть подъезды и убирать дворы

19.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А в это время ЖЭСовцы, по всей видимости, будут заняты уничтожением наших символов и мемориалов в память о жертвах режима.

У режима туго с деньгами: минчанам предлагают самим мыть подъезды и убирать дворы
Документ о том, что отныне ЖЭСы, по распоряжению Лукашенко, отказываются от уборки подъездов и дворов "с целью экономии средств", публикует блогер Мотолько



Мотолько, конечно, не исключает, что этот документ может быть фейковым. 

Но с другой стороны, если вы живете в Минске в доме, находящемся на обслуживании ЖЭСа, вспомните, когда последний раз убирали ваш подъезд или двор, если, конечно, не считать "уборкой" войну с нашими флагами, муралами и т.п.?

Кажется, это было, не в этой жизни...

А ведь в связи с COVID ЖЭС-ы обязаны проводить ЕЖЕДНЕВНУЮ обработку ручек, кнопок и перил в каждом подъезде! 
 
Теги: Минск
 
 
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А в это время ЖЭСовцы, по всей видимости, будут заняты уничтожением наших символов и мемориалов в память о жертвах режима.
 
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