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"Ператрахивание" кадров: у министерства культуры появился новый руководитель
Источник материала: Партизан
Новым министром культуры стал экс-помощник Лукашенко по Брестской области Анатолий Маркевич.
Кстати, новый министр - уроженец Щучинщины...
Напомним, до сегодняшнего дня министерство культуры возглавлял Юрий Бондарь, назначенный на этот пост в сентябре 2017 года.
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Новым министром культуры стал экс-помощник Лукашенко по Брестской области Анатолий Маркевич.
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