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"Ператрахивание" кадров: у министерства культуры появился новый руководитель

19.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым министром культуры стал экс-помощник Лукашенко по Брестской области Анатолий Маркевич.



Кстати, новый министр - уроженец Щучинщины...

Напомним, до сегодняшнего дня министерство культуры возглавлял Юрий Бондарь, назначенный на этот пост в сентябре 2017 года. 
 
 
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Новым министром культуры стал экс-помощник Лукашенко по Брестской области Анатолий Маркевич.
 
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