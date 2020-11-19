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Очередной гонец: Лавров едет к Лукашенко

19.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава российского МИД Лавров 25-26 ноября посетит Минск, встретится с Лукашенко и главой МИД Белоруссии - Захарова. Новость дополняется



Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Минск 25-26 ноября. В один из этих дней он встретится с Лукашенко. Также запланирована его встреча с главой беларусского МИД Владимиром Макеем, сообщает спикер российкого МИД Мария Захарова.

"25-26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси. 

По ее словам, программой визита предусмотрена его встреча с Лукашенко и Макеем.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Глава российского МИД Лавров 25-26 ноября посетит Минск, встретится с Лукашенко и главой МИД Белоруссии - Захарова. Новость дополняется
 
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