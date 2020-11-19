Очередной гонец: Лавров едет к Лукашенко









Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Минск 25-26 ноября. В один из этих дней он встретится с Лукашенко. Также запланирована его встреча с главой беларусского МИД Владимиром Макеем, сообщает спикер российкого МИД Мария Захарова.





"25-26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси.





По ее словам, программой визита предусмотрена его встреча с Лукашенко и Макеем.