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Oops! У Жодино с БелАЗом прибыль упала в 37 раз!
Источник материала: Партизан
В крупных промышленных регионах Беларуси заметен рост долгов и падение прибыли.
Прибыль города за восемь месяцев этого года по сравнению с таким же периодом в прошлом году упала в 37 раз! Об этом говорит свежая статистика от Белстата.
Все организации города за 8 месяцев заработали только 5,8 миллиона рублей.
Рентабельность продаж снизилась на 6% и сейчас составляет 13,3%.
Доля убыточных организаций выросла втрое, сейчас таких 41%. Экспорт упал на 57%.
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В крупных промышленных регионах Беларуси заметен рост долгов и падение прибыли.
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