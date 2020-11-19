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Oops! У Жодино с БелАЗом прибыль упала в 37 раз!

19.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В крупных промышленных регионах Беларуси заметен рост долгов и падение прибыли.

Еx-press.by помотрел официальную статистику по городу Жодино, где располагается БелАЗ  один из крупнейших мировых производителей карьерной техники, и вот что обнаружил.

Прибыль города за восемь месяцев этого года по сравнению с таким же периодом в прошлом году упала в 37 раз! Об этом говорит свежая статистика от Белстата. 

Все организации города за 8 месяцев заработали только 5,8 миллиона рублей.

Рентабельность продаж снизилась на 6% и сейчас составляет 13,3%. 

Доля убыточных организаций выросла втрое, сейчас таких 41%. Экспорт упал на 57%.
 
 
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В крупных промышленных регионах Беларуси заметен рост долгов и падение прибыли.
 
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