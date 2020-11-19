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Погода в СНГ: снег в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане, дождь и ветер в Беларуси

19.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ледяной дождь прошел ночью в Москве. Водителям утром пришлось потратить время на то, чтобы очистить свои машины, а потом быть крайне внимательными в дороге. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Кыргызстане зима все больше заявляет о своих правах. Всю ночь в столице шел снег, утром он прекратился, однако потепления ждать не стоит, передает Аида Аматбекова. Столбики термометров сегодня будут показывать минус 10 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 19. Сотрудники патрульной милиции настоятельно рекомендуют автолюбителям заменить летние шины и быть осторожными на дороге из-за гололедицы.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

В Алматы с утра идет снег, температура воздуха – минус 10, сообщает Кирилл Харламов. Для жителей мегаполиса это не стало неожиданностью, в Казахстане еще накануне обещали понижение температуры и обильные осадки. На усиленный режим работы перешли коммунальные службы. Чистить улицы будут около тысячи спецмашин и порядка 2,5 тысячи рабочих. Для городских проспектов коммунальщики используют жидкие реагенты на основе хлористого кальция, для тротуаров – смесь соли и песка. Накануне в Западно-Казахстанской области спасатели помогли замерзающим на водоеме диким лебедям. Птицы ночью примерзли ко льду. Очевидцы попытались им помочь, но пришлось вызывать сотрудников ЧС. Из ледяного плена пернатых освободили и разместили в хозяйственной постройке села Жанибек. Вопрос об их зимовке сейчас решают специалисты.

Таджикистан накрыло снегом. Сегодня температура по стране минус 4 градуса, ночью похолодает до 10 градусов, передает Абубакр Файзуллоев. Комитет по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что из-за ветра и мокрого снега возможны повреждения линий электропередачи. Спасатели настоятельно просят граждан ограничить передвижение без необходимости по горным дорогам.

Сегодня в Беларуси дождь и сильный ветер, сообщает Инна Согалович. Порывы достигают 20 метров в секунду. В Минске синоптики обещают 6 градусов тепла, в южных областях до 10. Предсказывать погоду, наблюдая за птицами, научат в специальной школе. Занятия начинаются сегодня. Бердвотчинг – одно из самых популярных хобби в мире. Школьники научатся различать птиц по голосам и окрасу, узнают характерные повадки пернатых. Все знания можно будет применить на практике в парках, лесах, на болотах. Сейчас в Беларуси много птиц, которых можно увидеть только осенью или зимой.



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Теги: Минск
 
 
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В Западно-Казахстанской области спасатели помогли замерзающим на водоеме диким лебедям.
 
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