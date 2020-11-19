Министром культуры назначен уроженец Щучинщины, бывшие генпрокурор, секретарь Совбеза и председатель ГТК поехали послами (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко снова активно перемешивал кадры. «Пул Первого» заранее предупредил , что назначения коснутся в основном силовиков и дипломатов, а также появится целый новый министр.

Новости начались с нового министра культуры. Вместо Юрия Бондаря (руководил с 2017 года) культуру возглавил Анатолий Маркевич, экс-помощник президента по Брестской области (там теперь помогает экс-глава КГБ Валерий Вакульчик).

Анатолий Маркевич родился в Щучинском районе, по образованию учитель физики и математики, бывший председатель Новогрудского райисполкома.

Следом «Пул Первого» опубликовал несколько известных фамилий с назначениями послами в разных странах.

Бывший генпрокурор Александр Конюк теперь посол в Армении.

Бывший министр обороны и секретарь Совета безопасности Андрей Равков — посол в Азербайджане.

Юрий Сенько едет послом в Китай. Полный тезка и однофамилец нового посла известен как председатель Государственного таможенного комитета, но новости о его снятии с должности пока не было. Вероятно, скоро последует.