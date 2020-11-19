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«Стрела» закупила себе новые Mercedes-AMG GLE? Выясняем, что это за машины

19.11.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вот уже третий день в байнете не утихают обсуждения партии новеньких Mercedes-AMG GLE53, которые якобы стоят в гараже спецподразделения «Стрела». На опубликованном во множестве Telegram-каналов ролике видно, что там находится около 10 «заряженных» кроссоверов Mercedes. Некоторые машины имеют «служебную» ливрею, некоторые — заводского черного цвета. По неподтвержденным данным, машины «пылятся» в гараже уже несколько месяцев. На дорогах общего пользования эти GLE пока замечены не были.

Mercedes GLE нынешнего поколения выпускается два года. Машина прибыла на наш рынок в начале лета 2019 года, но AMG-исполнение начали продавать ближе к концу года. Отметим, что на видео — не самые мощные версии GLE последнего поколения. Эти машины оснащены 3-литровым бензиновым V6, а есть еще GLE63 c 4-литровым V8.

«Шестерка» развивает 435 л. с. и помогает разгоняться кроссоверу до сотни за 5,3 секунды. По европейским нормам максимальная скорость GLE53 ограничена на отметке 250 км/ч. От базового GLE этот кроссовер отличается стильной решеткой радиатора Panamericana с вертикальными прорезями и AMG-обвесом, который во многом повторяет «костюм» GLE63. Еще здесь стоит выхлоп AMG Performance и 9-диапазонная автоматическая AMG Speedshift TCT 9G с подрулевыми «лепестками». Особенностью кроссовера является пневмоподвеска AMG Ride Control+, позволяющая регулировать клиренс в диапазоне 50 мм.

Машина, как вы понимаете, не простая. Сложно с ходу назвать стоимость подобного SUV. У минского дилера базовая версия GLE53 стоит чуть больше 70 тысяч евро, но обычно такие кроссоверы напичканы дополнительными опциями, которые удорожают машину в полтора раза.

Официальный дистрибьютор Mercedes в Беларуси от комментариев по поводу этой партии GLE воздержался.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу спецподразделения «Стрела». Оттуда нас переадресовали в пресс-службу МВД, где пообещали сообщить некоторые подробности позже. Как только мы получим дополнительную информацию, публикация будет дополнена.

 
 
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Вот уже третий день в байнете не утихают обсуждения партии новеньких Mercedes-AMG GLE53, которые якобы стоят в гараже спецподразделения «Стрела». На опубликованном во...
 
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