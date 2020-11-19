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Во Владивостоке на припаркованный автомобиль рухнула бетонная плита. Владелец может праздновать второй день рождения (обновлено)
Источник материала: Onliner
Парковать персональный автомобиль прямо под подъездом жилого дома не только некрасиво по отношению к соседям, но и может быть опасно для жизни. В этом на собственном опыте убедился владелец белоснежного Nissan X-Trail во Владивостоке. На его машину рухнула бетонная плита, превратив ее в груду металлолома. Хозяин успел отскочить в последнюю секунду,
На видео с камеры, установленной на подъезде, заметно, что водитель чистит Nissan от снега и в какой-то момент его внимание привлекает что-то происходящее вверху. Источником шума оказалась бетонная плита, отправившаяся в свободное падение. Мужчина очень вовремя замечает опасность и успевает отбежать от автомобиля, который через пару секунд из комфортабельного средства передвижения превращается в заурядные несколько тонн металла японского производства.
По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода. Во Владивостоке фиксируется ледяной дождь и сильный ветер, оказавшиеся достаточно сильными, чтобы оторвать от многоэтажки тяжелую бетонную плиту. Помимо этого, повреждены сети электроснабжения, наблюдаются перебои с интернетом. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды.
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Во Владивостоке на припаркованный автомобиль рухнула бетонная плита. Владелец может праздновать второй день рождения (обновлено)
Парковать персональный автомобиль прямо под подъездом жилого дома не только некрасиво по отношению к соседям, но и может быть опасно для жизни. В этом на...
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