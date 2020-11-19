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На следующей неделе в Минске ждут Сергея Лаврова

19.11.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25-26 ноября посетит Минск, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 ноября на брифинге. Трансляция брифинга велась на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На следующей неделе в Минске ждут Сергея Лаврова

По ее словам, Лавров примет участие в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси.

Программой визита предусмотрены его встреча с Александром Лукашенко и переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщила Захарова.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25-26 ноября посетит Минск, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 ноября на брифинге....
 
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