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Лукашенко назначил нового министра культуры

19.11.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

19 ноября Александр Лукашенко назначил нового министра культуры.

Лукашенко назначил нового министра культуры
Фото brestcity.com

Как сообщает «Пул первого», вместо Юрия Бондаря, который руководил ведомством на протяжении трех лет, главой Минкульта назначен Анатолий Маркевич.

Почти два года — с 12 февраля 2019 года — Маркевич занимал должность помощника президента — инспектора по Брестской области, а ранее несколько лет возглавлял Новогрудский райисполком.

 
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19 ноября Александр Лукашенко назначил нового министра культуры.
 
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