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Лукашенко назначил нового министра культуры
Источник материала: Навiны
19 ноября Александр Лукашенко назначил нового министра культуры.
Как сообщает «Пул первого», вместо Юрия Бондаря, который руководил ведомством на протяжении трех лет, главой Минкульта назначен Анатолий Маркевич.
Почти два года — с 12 февраля 2019 года — Маркевич занимал должность помощника президента — инспектора по Брестской области, а ранее несколько лет возглавлял Новогрудский райисполком.
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19 ноября Александр Лукашенко назначил нового министра культуры.
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