19 ноября Александр Лукашенко назначил нового министра культуры.



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Как сообщает «Пул первого», вместо Юрия Бондаря, который руководил ведомством на протяжении трех лет, главой Минкульта назначен Анатолий Маркевич.

Почти два года — с 12 февраля 2019 года — Маркевич занимал должность помощника президента — инспектора по Брестской области, а ранее несколько лет возглавлял Новогрудский райисполком.