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Лукашенко назначил министром культуры человека, который ни дня не работал в сфере культуры

19.11.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня пресс-служба Лукашенко анонсировала прямо «громкое» назначение министра. И действительно: Лукашенко выбрал нового главу Минкульта — им оказался Анатолий Маркевич. Но сенсация, видимо, в том, что тот ни дня не работал в сфере культуры.

Маркевич родился в 1971 году, он — уроженец Щучинщины. Окончил Брестский государственный педагогический институт имени Пушкина, затем — Академию управления при президенте, пишет «БелТА».

С 1993 года Маркевич пришел в систему образования в роли учителя, затем был директором школы, заместителем председателя Кореличского райисполкома, возглавлял Кореличский райсовет, а также значился председателем Новогрудского райисполкома. В 2019 году стал помощником президента.

Связи Маркевича с культурой не обнаружено. Зато найдена его связь сразу с двумя известными персонажами: с 42-м президентом США Биллом Клинтоном и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

До настоящего момента Минкультом три года руководил Юрий Бондарь. Что с ним будет дальше, не уточняется.

 
 
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Сегодня пресс-служба Лукашенко анонсировала прямо «громкое» назначение министра. И действительно: Лукашенко выбрал нового главу Минкульта — им оказался...
 
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