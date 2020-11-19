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Видеофакт: плита упала с крыши 9-этажки – машина вдребезги
19.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Падение бетонной плиты с крыши 9-этажки на машину во Владивостоке попало на видео. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина чистит припаркованный у подъезда автомобиль от снега.
В какой-то момент, услышав, по всей видимости, грохот наверху, он поднимает голову: на него начинает сыпаться снег, мужчина быстро убегает. Едва водитель успевает отскочить, как на его транспортное средство падает огромная бетонная плита и расплющивает автомобиль, словно пластиковую игрушку. Кажется, владелец авто "родился в рубашке".
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября. В крае идет снег с дождем, без света остались 30 тысяч человек. Во Владивостоке - ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью.
Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, некоторые авиарейсы задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры.
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Из-за непогоды во Владивостоке бетонная плита внезапно упала с крыши 9-этажного дома на крышу легкового автомобиля. По счастливой случайности владелец не...
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