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Во Владивостоке упавшая с крыши дома бетонная плита уничтожила Nissan X-Trail

19.11.2020 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бетонная плита упала с крыши жилого дома во Владивостоке на припаркованный у подъезда автомобиль. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

В соцсетях сообщается, что происшествие случилось на улице Нейбута. На записи видно, что мужчина очищал Nissan X-Trail от снега, а когда услышал треск, поднял голову вверх и сразу отбежал автомобиля.

Пользователи пишут, что причиной происшествия могли стать мокрый снег и ледяной дождь, которые прошли в городе накануне. Якобы плита не выдержала тяжести образовавшейся наледи и оторвалась.

 
 
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Пользователи пишут, что причиной происшествия могли стать мокрый снег и ледяной дождь, которые прошли в городе накануне.
 
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