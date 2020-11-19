Во Владивостоке упавшая с крыши дома бетонная плита уничтожила Nissan X-Trail

Источник материала: Tut.by

Бетонная плита упала с крыши жилого дома во Владивостоке на припаркованный у подъезда автомобиль. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

В соцсетях сообщается, что происшествие случилось на улице Нейбута. На записи видно, что мужчина очищал Nissan X-Trail от снега, а когда услышал треск, поднял голову вверх и сразу отбежал автомобиля.

Пользователи пишут, что причиной происшествия могли стать мокрый снег и ледяной дождь, которые прошли в городе накануне. Якобы плита не выдержала тяжести образовавшейся наледи и оторвалась.