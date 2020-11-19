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Во Владивостоке упавшая с крыши дома бетонная плита уничтожила Nissan X-Trail
Источник материала: Tut.by
Бетонная плита упала с крыши жилого дома во Владивостоке на припаркованный у подъезда автомобиль. Инцидент
В соцсетях сообщается, что происшествие случилось на улице Нейбута. На записи видно, что мужчина очищал Nissan X-Trail от снега, а когда услышал треск, поднял голову вверх и сразу отбежал автомобиля.
Пользователи пишут, что причиной происшествия могли стать мокрый снег и ледяной дождь, которые прошли в городе накануне. Якобы плита не выдержала тяжести образовавшейся наледи и оторвалась.
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Пользователи пишут, что причиной происшествия могли стать мокрый снег и ледяной дождь, которые прошли в городе накануне.
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