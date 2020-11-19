В Сеть попал документ «Белтелекома», где говорится о проведении профилактики среди сотрудников

Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале активиста Антона Мотолько «#МотолькоПомоги» появился снимок документа, подписанного генеральным директором «Белтелекома» Юрием Петрученей. Письмо адресовано директорам филиалов и начальникам производств, и в нем содержится предупреждение сотрудников об ответственности за «совершение противоправных действий».



Источник: «#МотолькоПомоги» / Telegram

В частности, в первом документе говорится, что «в целях профилактики правонарушений, информирования работников о мерах ответственности, предусмотренных действующим законодательством, необходимо довести до сведения трудовых коллективов (…) приложенный информационный материал. Кроме того, прошу обеспечить представление в управление по работе с персоналом информации по каждому случаю не выхода на работу сотрудников по причинам задержания за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, поддержки забастовочного движения».

В приложении говорится, что 22 октября и 3 ноября ГУБОПиК МВД по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 365 УК РБ «Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел» и ст. 366 УК РБ «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг», задержало трех работников филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком». Они сейчас находятся под стражей.

«В обоих случаях работники через Автоматизированную систему сбора и обработки маркетинговой информации (АССОМИ) имели доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов, — говорится в дополнении к документу. — Несколько месяцев назад с ними связались в мессенджере неизвестные и попросили за вознаграждение предоставить данные людей, фамилии которых они пришлют.

По имеющейся информации, в общей сложности ими установлены и переданы персональные данные 140 сотрудников силового блока, органов государственного управления и членов их семей. В последующем переданная информация появилась в деструктивных Telegram-каналах».

Также в письме рассказывается, что 14 августа один из сотрудников Шкловского зонального узла Могилевского филиала «Белтелекома» объявил о бессрочной забастовке. И с 26 октября «по политическим мотивам» перестал выходить на работу водитель автомобиля из филиала «Минская городская телефонная сеть». Обоих уволили за прогулы.

Кроме того, 1 ноября в отношении инженера-администратора телекоммуникационных систем производства «МЦК» «Белтелекома» было составлено два протокола — по 23.34 и 23.4 КоАП РБ. С августа по настоящее время еще 10 работников предприятия были привлечены к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

И 5 ноября кто-то снял на видео из здания «Белтелекома», расположенного на Энгельса, 6, сотрудников милиции, «обеспечивающих охрану общественного порядка на Октябрьской площади», — впоследствии этот ролик появился в Telegram-канале «Беларусь сегодня» в сопровождении некоего комментария.

«РУП „Белтелеком“ является государственным предприятием, совершение работниками противоправных действий, в том числе с использованием его оборудования и баз данных, выражение личных политических взглядов в любой форме в рабочее время на рабочем месте недопустимо. В отношении таких лиц будут приниматься соответствующие меры реагирования в рамках действующего законодательства.

Никто из отдельно взятых работников (групп) не уполномочен выдавать в печатных и электронных СМИ, мессенджерах и телеграмм-каналах свое мнение либо комментарий по ситуации в республике за позицию всего многотысячного коллектива (она уже отражена в августе текущего года в письме министру связи и информатизации), а также использовать символику предприятия при участии в несанкционированных массовых мероприятиях», — подытоживают в приложении.