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Юрий Шатунов больше не сможет исполнять свой главный хит

19.11.2020 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший вокалист российской группы «Ласковый май» Юрий Шатунов больше не сможет исполнять свой главный хит «Белые розы» и другие композиции коллектива. Об этом в Instagram сообщил продюсер группы Андрей Разин.


Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

«Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие хиты «Ласкового мая» — визитная карточка Юрия Шатунова, без которых не обходится ни один корпоратив или дискотека 90-х с участием артиста. Однако музыкант больше не сможет исполнять репертуар группы, участником которой когда-то был.

Этим летом Шатунов судился с компанией «Честная музыка», которая запретила ему выступать с композициями группы. Тогда он выиграл суд и получил право исполнять песни «Ласкового мая». Но судебные разбирательства продолжаются до сих пор: вчера девятый апелляционный суд в полном объеме отказал Шатунову в признании незаконным регистрации прав на песни группы «Ласковый май». Об этом говорится в Instagram продюсера Андрея Разина. Законным правообладателем песен группы стал бизнесмен Руслан Филатов.

Продюсер добавил, что объявленная Юрием в средствах массовой информации победа над Андреем Разиным и Русланом Филатовым отменяется.

— Шатунов проиграл вчистую иск и теперь не имеет никакого права на произведения группы «Ласковый май».

Разин планирует подать жалобу на судью арбитражного суда города Москвы, которая летом вынесла «незаконное решение, нарушающее все нормы материального права». Продюсер будет добиваться лишения ее полномочий.

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Бывший вокалист российской группы «Ласковый май» Юрий Шатунов больше не сможет исполнять свой главный хит «Белые розы» и другие композиции коллектива. Об этом в...
 
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