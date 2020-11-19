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Лавров засобирался в Минск после заявлений Лукашенко о многовекторности

19.11.2020 13:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: novostipmr.com

25-26 ноября в Беларусь совершит визит глава российского МИД Сергей Лавров. Помимо участия в коллегии министерств, он проведет отдельные переговоры с Александром Лукашенко и своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, стороны обсудят ситуацию в Беларуси и ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе координацию действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Также буду обсуждены взаимоотношения с Евросоюзом, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие по международной информационной безопасности, передает ТАСС.

По итогам коллегии стороны планирует подписать совместные документы, в которых будет отражена проблематика обсуждаемых вопросов.

Помимо участия в коллегии, Сергей Лавров проведет переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.

Напомним, что 18 ноября Лукашенко провел совещание по вопросам внешней политики, на котором, в частности, выразил удивление тем, что «против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации».

"Что мы не так сделали? Если кто-то понимает наш путь на многовекторность как то, что мы, цитирую, "отворачиваемся от России", - это не так», - заверил Лукашенко. 

 
 
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25-26 ноября в Беларусь совершит визит глава российского МИД Сергей Лавров. Помимо участия в коллегии министерств, он проведет отдельные переговоры с Александром...
 
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