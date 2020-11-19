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Вот так "Шчучыншчына". В Беларуси - новый министр культуры

19.11.2020 13:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: local.yandex.ru

19 ноября Александр Лукашенко назначил нового министра культуры. Им стал Анатолий Маркевич, ранее - помощник президента по Брестской области.

Новому министру 50 лет, он уроженец деревни Громки Щучинского района (получившего недавно широкую известность благодаря пародийно-патриотическому клипу «Шчучыншчына»).

Судя по официальной биографии, ранее Маркевич не работал в сфере культуры. Он окончил пединститут в Бресте и Академию управления при президенте. Работал учителем, директором школ Щучинского района. В 1999 – 2002 гг. – директор Кареличской СШ №1. Затем Маркевич начал карьеру чиновника: работал зампредом Кареличского райисполкома и председателем Новогрудского райисполкома. На этом посту запомнился тем, что отказался по просьбе граждан дать одной из улиц города имя ученого Бориса Кита. В начале 2019 года Маркевич был назначен помощником президента по Брестской области.

Ранее Минкульт возглавлял Юрий Бондарь, имя которого теперь будет ассоциироваться преждем всего с развалом колллектива Купаловского театра в год его 100-летия.

 
Теги: Брест
 
 
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19 ноября Александр Лукашенко назначил нового министра культуры. Им стал Анатолий Маркевич, ранее - помощник президента по Брестской области.
 
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