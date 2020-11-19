Лукашенко назвал послов Беларуси в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению

Источник материала: АФН

Лукашенко назначил сегодня послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению.

Руководить белорусской дипмиссией в Китае станет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Бывший министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков стал послом в Азербайджане, а экс-генпрокурор Александр Конюк будет представлять интересы Беларуси в Армении.

Начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метилица назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Пакистане. Заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин возглавит белорусское посольство в Кении. По совместительству он также будет представлять интересы страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. Кроме того, Павел Взяткин будет Постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).