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Лукашенко назвал послов Беларуси в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению

19.11.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко назначил сегодня послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению.

Руководить белорусской дипмиссией в Китае станет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Бывший министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков стал послом в Азербайджане, а экс-генпрокурор Александр Конюк будет представлять интересы Беларуси в Армении.

Начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метилица назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Пакистане. Заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин возглавит белорусское посольство в Кении. По совместительству он также будет представлять интересы страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. Кроме того, Павел Взяткин будет Постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

 
 
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Лукашенко назначил сегодня послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению.
 
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