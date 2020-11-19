Кипр начал расследование в отношении Wargaming

officelife В частности, как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» член политсовета партии ЕОП Алексей Волобоев, офис генерального аудитора Кипра начал проверку в отношении 70 сотрудников компании Wargaming, пишет





На Кипре хватает IT-компаний, которые с учетом их огромных инвестиций в экономику страны получали паспорта для своих сотрудников согласно условиям и тарифам, установленным государством, отметил Волобоев.





IT-компании с русскими, белорусскими, украинскими корнями внесли колоссальный вклад в экономику и развитие высоких технологий на Кипре. Теперь же власти хотят отобрать у айтишников паспорта.





Виктор Кислый и Иван Михневич получили кипрские паспорта, позже это же сделали иные сотрудники компании. Wargaming в 2012 году перебазировала штаб-квартиру компании из Минска в Никосию, а позже приобрела там высотку за 20 млн евро. Сооснователи фирмыполучили кипрские паспорта, позже это же сделали иные сотрудники компании.





«Надеюсь на торжество здравого смысла. А для этого нужно отрабатывать тех, кто помогал отмывать грязные деньги и получать паспорта преступникам, а не маскировать реальные проблемы имитацией деятельности в отношении айтишников с чистыми и прозрачными деньгами», — заявил в связи с расследованием Иван Михневич, являющийся сооснователем ЕОП (в 2014 году он покинул Wargaming).





Власти Кипра в последние годы для привлечения инвестиций выдавали вид на жительство и гражданство в обмен на финансовые вливания в экономику острова.





Для ускоренного получения вида на жительство необходимо инвестировать 2 млн евро в новую жилую недвижимость или 2,5 млн во вторичку, коммерческую недвижимость, землю, акции, бизнес (минимум 500 тыс. должно быть вложено в жилье).





После 7 лет жизни на острове можно претендовать на кипрское гражданство. Активы нельзя продавать в течение пяти лет, любые изменения должны согласовываться с Минфином.





Вместе с основным заявителем претендовать на кипрский паспорт могут и члены его семьи, правда, в 2018 году на такую выдачу паспортов установили квоты — не более 700 комплектов в год. Вместе с Виктором Кислым кипрский паспорт получил, например, и его отец.





Программа вызывала недовольство в руководстве ЕС. Власти Кипра периодически вносили в нее изменения, обещали ужесточить правила и проверить все паспорта, выданные в обмен на инвестиции.









«Стоит задача отобрать паспорта. И гораздо проще отобрать паспорта у чистых беззубых айтишников, чем у зубастых акул с грязными деньгами и методами», — отмечает Волобоев.





Вместе с тем эксперты полагают, что вряд ли руководство Кипра захочет резать курицу, несущую золотые яйца. Слишком много дает IT-сектор местной экономике.





Wargaming, например, — крупнейшая IT-компания на Кипре по количеству сотрудников и налоговым отчислениям. В 2013 году фирма вошла в состав акционеров кипрского банка Hellenic. В Никосии компания владеет двумя зданиями и несколькими земельными участками.





Wargaming была основана Виктором Кислым в 1998 году. Компания выстрелила со своей многопользовательской онлайн-игрой World of Tanks, которую представили в 2010 году. Сейчас у фирмы 20 офисов по всему миру, в Минске — один из центров разработки.