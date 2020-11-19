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Чемпионка мира Арзамасова: Начинаю новую жизнь - без работы, без денег, без цели

19.11.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила, что из-за своей позиции лишилась работы.

Чемпионка мира Арзамасова: Начинаю новую жизнь - без работы, без денег, без цели
«Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели.

Не так я себе представляла своё счастливое будущее, если честно... но нервотрёпка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели», – написала Арзамасова.

Заметим, что Арзамасова отозвала свою подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям.
 
 
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Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила, что из-за своей позиции лишилась работы.
 
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