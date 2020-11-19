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"Дипломаты": бывшие силовики стали послами

19.11.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Лукашенко сегодня снова "ператрахивание" кадров. Новые назначения повергают в шок.

"Дипломаты": бывшие силовики стали послами
Александр Конюк
- экс-генпрокурор Александр Конюк назначен послом в Армении;

- экс-госсекретарь Совбеза Андрей Равков стал послом в Азербайджане;

- экс-председатель Таможенного комитета Юрий Сенько отправлен послом в Китае.
 
 
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У Лукашенко сегодня снова "ператрахивание" кадров. Новые назначения повергают в шок.
 
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