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"Дипломаты": бывшие силовики стали послами
Источник материала: Партизан
У Лукашенко сегодня снова "ператрахивание" кадров. Новые назначения повергают в шок.
Александр Конюк
- экс-генпрокурор Александр Конюк назначен послом в Армении;
- экс-госсекретарь Совбеза Андрей Равков стал послом в Азербайджане;
- экс-председатель Таможенного комитета Юрий Сенько отправлен послом в Китае.
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У Лукашенко сегодня снова "ператрахивание" кадров. Новые назначения повергают в шок.
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