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Бесплатно, анонимно, по личным вопросам. В Беларуси начала работу мужская консультационная служба

19.11.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Девятнадцатого ноября в мире отмечается международный мужской день. По этому поводу сегодня в Беларуси начнет работать первая в стране мужская анонимная консультационная служба. На пресс-конференции по этому поводу рассказали, что основные задачи службы — оказывать психологическую поддержку мужчинам, помогать разбираться в проблемах во взаимоотношениях в семье, с близкими, друзьями, родными, а также переживать сложные эмоциональные состояния.

Среди спикеров — Ирина Альховка, председатель Правления международного общественного объединения «Гендерные перспективы», Елена Артеменко-Мельянцова, социолог, и Галина Десятова, руководитель проекта.

В начале разговора слушателям рассказали об исследовании маскулинности в Беларуси, которое было проведено весной 2020 года.

По результатам исследования, самыми популярными представлениями о том, что важно, чтобы быть состоявшимся мужчиной в Беларуси в настоящее время, стали необходимость заботы о близких, запрет на насилие в адрес заведомо слабых, умение брать на себя ответственность и постоять за себя, уважение всех вне зависимости от пола, участие в ведении домашнего хозяйства.

Оказалось, что наши мужчины не очень счастливы и не очень довольны жизнью (5,98 и 5,63 балла в среднем по шкале от 0 до 10). Для мужчин теснее всего с уровнем счастья связана удовлетворенность работой, на втором месте — здоровьем, на третьем — отношениями с партнером.

Самые актуальные проблемы белорусских мужчин — низкий уровень благосостояния, материальные сложности (82%), проблемы с работой, карьерой (68%), политические, экономические проблемы в стране (45%), вредные привычки (39%), отношения с партнером (31%) и состояние здоровья в целом, плохое самочувствие (29%).

Для анонимного обсуждения всех этих вопросов и была создана консультационная служба. Сообщается, что ее сотрудники — профессиональные психологи, подготовленные для проведения консультаций по телефону и онлайн. В службу может позвонить или написать любой мужчина старше 18 лет. Обратиться можно по телефону (8 029 150-11-22) или через онлайн-чат на сайте службы www.macs.by с понедельника по четверг с 18:00 до 20:00. Консультации бесплатны, анонимны и конфиденциальны.

 
 
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Девятнадцатого ноября в мире отмечается международный мужской день. По этому поводу сегодня в Беларуси начнет работать первая в стране мужская анонимная...
 
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