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Карате-пацаны подрались с припаркованными машинами: намахали ногами на 3800 рублей (видео)

19.11.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск, наши дни. В дежурную часть Московского РУВД г. Минска обратились пятеро жителей района и сообщили, что неизвестные повредили их автомобили. Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД г. Минска задержали этих неизвестных. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, трое мужчин повредили боковые зеркала заднего вида в пяти авто.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, сыщики установили личности правонарушителей и задержали их. Причастными к повреждению автомобилей оказались трое нигде не работающих минчан возрастом от 26 до 31 года», — рассказали в ГУВД.

Изначально правоохранители задержали двух подозреваемых.

«По оперативной информации, возвращаясь домой, приятели нанесли удары ногами по автомобилям марки Honda, Skoda, Renault. Своими действиями они повредили боковые зеркала заднего вида трех авто. Спустя несколько дней правоохранители вышли на след еще одного правонарушителя, повредившего боковые зеркала заднего вида в двух автомобилях марки Citroen. Общая сумма ущерба составила 3800 рублей», — сообщили в Главном управлении внутренних дел.

Установлено, что в обоих случаях минчане находились в состоянии алкогольного опьянения. Пояснить мотив своих поступков правоохранителям они не смогли.

Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчин дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, наши дни. В дежурную часть Московского РУВД г. Минска обратились пятеро жителей района и сообщили, что неизвестные повредили их автомобили. Сотрудники...
 
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